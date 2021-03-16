الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

«توكلنا» يوضح كيفية إثبات الوضع الصحي لكبار السن

«توكلنا» يوضح كيفية إثبات الوضع الصحي لكبار السن
0

تواصل – فريق التحرير:

أوضح تطبيق “توكلنا” التابع لوزارة الصحة كيفية إثبات الوضع الصحي لكبار السن الذين ليس لديهم هاتف ذكي.

وأبان “توكلنا” في رده على استفسار أحد المغردين على “تويتر”، أنهيُمكن لأحد المرافقين الذي يمتلك هاتف ذكي الدخول لحساب كبير السن لعرض حالته الصحية.

وكان التطبيق قد أوضح خطوات إنشاء حساب من خلال الخطوات التالية:-

·      حمّل التطبيق

·      تسجيل مستخدم جديد وإدخال المعلومات المطلوب

·      سيصلك رمز التحقق على جوالك المسجّل في أبشر لتفعيل الحساب

·  حدّد مكان إقامتك على الخريطة بشكل دقيق وأجب عن الأسئلة الصحية

·  حدد التابعين والمكفولين الموجودين في نفس مكان إقامتك (عائلة، عمال منزليون)

 

 

مواد ذات صلة

هل تظهر أعراض لقاح كورونا بعد أسبوع من التطعيم؟.. «الصحة» تجيب

هل تظهر أعراض لقاح كورونا بعد أسبوع من التطعيم؟.. «الصحة» تجيب

6 خطوات بسيطة لحجز موعد «لقاح كورونا» عبر تطبيق صحتي (فيديوجراف)

6 خطوات بسيطة لحجز موعد «لقاح كورونا» عبر تطبيق صحتي (فيديوجراف)

«الصحة»: فتح باب القبول والتسجيل لبرنامج «مساعد طبيب أسنان»

«الصحة»: فتح باب القبول والتسجيل لبرنامج «مساعد طبيب أسنان»

هل الحساسية المفرطة من موانع أخذ لقاح كورونا؟.. «الصحة تجيب»

هل الحساسية المفرطة من موانع أخذ لقاح كورونا؟.. «الصحة تجيب»

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>