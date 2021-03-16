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شاهد.. شاب يفتح طفاية حريق من نافذة سيارته أثناء القيادة على طريق عام

شاهد.. شاب يفتح طفاية حريق من نافذة سيارته أثناء القيادة على طريق عام
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تواصل – فريق التحرير:

أثار شاب استياء رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إقدامه على استخدام طفاية حريق على طريق عام بالمملكة معرضاً حياة الآخرين للخطر.

وأظهر فيديو متداول عبر موقع تويتر، الشاب وهو يمسك بطفاية حريق أثناء قيادته على طريق سريع ثم يخرج يده من نافذة السيارة ممسكاً بالطفاية، ثم يفتحها ويضحك مستهتراً،  وقام بتوثيق الواقعة ونشرها.

وعبَّر المغردون عن استيائهم ودشنوا هاشتاق #متهور_يبخ_طفايات_حريق، وصل للترند على تويتر، طالبوا خلاله بسرعة القبض على الشاب المتهور .

وقال أحد المغردين: “أتمنى أن يتم إلقاء القبض على هذا المستهتر، لو انعدمت الرؤية عند من يقود خلفه بسبب تصرفه راح يتسبب بكارثة”.

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