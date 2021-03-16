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«موتورولا» تطلق هاتفها الذكي الجديد « Moto G10 Power».. تعرّف على المزايا  

«موتورولا» تطلق هاتفها الذكي الجديد « Moto G10 Power».. تعرّف على المزايا  
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تواصل – فريق التحرير:

أطلقت شركة موتورولا هاتفها الذكيMoto G10 Powerالجديد ببطارية عملاقة سعة 6000 مللي أمبير مع وظيفة الشحن السريع.

وأوضحت الشركة الأمريكية أن الهاتف الذكي الجديد ينبض بداخله المعالج كوالكمSnapdragon 460، مع 4 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 64 غيغابايت من ذاكرة الفلاش الداخلية، والتي يمكن توسيعها باستخدام بطاقة ذاكرةmicroSD.

ويأتي الهاتف بشاشةIPSقياس 5.6 بوصة بدقة وضوح 1600×720 بيكسل وسُمك 9.89 ملم، ووزن 200 غرام.

ويشتمل الهاتف على كاميرا أمامية لصور السيلفي بدقة 8 ميغابيكسل، وكاميرا خلفية رباعية تتألف من عدسة رئيسية بدقة 48 ميغابيكسل وعدسة ذات زاوية فائقة الاتساع بدقة 8 ميغابيكسل وعدستين بدقة 2 ميغابيكسل، بالإضافة إلى مستشعر لبصمات الأصابع على الجانب الخلفي.

ويتوافق الهاتف الذكيMoto G10 Powerالجديد مع فئة الحمايةIP52، وبالتالي فهو يتمتع بحماية جيدة ضد رذاذ الماء على الأقل.

 

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