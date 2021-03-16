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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

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لحمَلة البكالوريوس.. وظائف إدارية شاغرة لدى «STC»

لحمَلة البكالوريوس.. وظائف إدارية شاغرة لدى «STC»
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تواصل – فريق التحرير :

أعلنت شركة الاتصالات السعودية “STC”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة لذوي الخبرة، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض وفق المسميات التالية:

–أخصائي تحقيقات: شهادة البكالوريوس في تخصص القانون.

–مشرف تحقيقات: شهادة البكالوريوس في تخصص القانون.

–مدير برامج التدريب: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، الهندسة، الموارد البشرية).

وأوضحت شركة الاتصالات، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكترونيهنا.

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