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مدير مركز المراقبة الصحية بمطار جدة يحدد موعد منح «الجواز الصحي»

مدير مركز المراقبة الصحية بمطار جدة يحدد موعد منح «الجواز الصحي»
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تواصل – فريق التحرير:

حدد الدكتور محمد فلمبان، المدير الطبي بمراكز المراقبة الصحية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، موعد منح الجواز الصحي.

وأوضح أن “الجواز الصحي” يمنح بعد أخذ الجرعة الثانية من لقاح كوفيد-19 حسب الترتيبات المتبعة، بحسب تصريحاته لصحيفة “المدينة”.

وكشف “فلمبان” عن آلية استقبال المواطنين والمقيمين لاعطائهم لقاح كوفيد – 19 بما يتماشى مع التدابير الاحترازية والوقائية، مؤكدا الجاهزية التامة لجميع الخدمات الأساسية وبترتيبات دقيقة لأخذ اللقاح في دقائق معدودة.

وأضاف قائلا:”بداية يصل المستفيد عند البوابة الخارجية، حيث يتم التأكد من الحجز المسبق عبر تطبيق “صحتي”، ويشمل ذلك إبراز تطبيق “توكلنا” لتسهيل دخوله إلى الصالة وفق البرتوكلات الوقائية المتبعة، يلي ذلك إجراء الفرز البصري للتأكد من درجة حراراته عبر الكاميرات الحرارية، ثم يعبر المستفيد إلى نقطة التسجيل لإثبات حضوره، وأخذ البيانات، وتوجيهه من ثمّ الى منطقة التطعيم، وهناك يتم سؤاله عن حالته الصحية قبل اعطائه الجرعة.

وتابع: “وبعد ذلك وعبر المسارات المخصصة يتجه المستفيد إلى منطقة الانتظار لفترة زمنية تتقارب الـ(10) دقايق للتأكد من عدم وجود آثار جانبية أو أعراض بعد تلقي اللقاح، وعند انقضاء مدة الانتظار يغادر بعدها المستفيد بكل يسر وسهولة. لافتًا إلى أن حصول المستفيد على الجواز الصحي يجري بعد تلقي الجرعة الثانية من اللقاح، حيث يتم بعدها تتغير حالته في تطبيق “صحتي” إلى “محصّن”.

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