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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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«مايكروسوفت» تعلن حل مشكلة إعداد الدروس في «منصة مدرستي»

«مايكروسوفت» تعلن حل مشكلة إعداد الدروس في «منصة مدرستي»
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن الخبير التعليمي أيمن أبو زهير، أنه تم حل المشكلة التي حدثت بسبب قيام مايكروسوفت بتحديث حزمة office 356 والتي تسببت في مشكلة في إعداد الدروس في منصة مدرستي، مضيفا أنه بإمكان المعلمين والمعلمات إعداد الدروس الآن.

وكانت مايكروسوفت، قد أعلنت في وقت سابق، عن وجود مشكلة عامة في عدد من خدمات الشركة عبر حسابها على تويتر، وقد يؤثر هذا الخلل على بعض خدمات مايكروسوفت المتكاملة لمنصة معهدي كإنشاء الفصول الافتراضية عبر “مايكروسوفت تيمز”.

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