وزير يمني: تنصيب «ضابط بفيلق القدس» حاكماً عسكرياً لصنعاء مرحلة خطيرة لتدخلات إيران

تواصل – فريق التحرير:

أكد وزير الاعلام والثقافة والسياحة اليمني، معمر الإرياني، أن قرار نظام طهران تنصيب الضابط في فيلق القدس المدعو حسن ايرلو حاكماً عسكرياً في صنعاء، شكل ايذاناً بمرحلة خطيرة من التدخلات الإيرانية في اليمن.

وقال الإرياني في سلسلة تغريدات عبر “تويتر”: “إن هذا القرار مثل إعلاناً صريحاً من ايران عن نفوذها في العاصمة العربية الرابعة، وأن المدعو حسن ايرلو بات صاحب القرار الاول سياسياً وعسكرياً في العاصمة المختطفة صنعاء”.

وكشف الإرياني، إلى أنه ومنذ إعلان تنصيب ايرلو، تصاعدت وتيرة العدوان الحوثي في مختلف جبهات مأرب، واستهدافه المناطق المحررة بالأسلحة الثقيلة، والهجمات الإرهابية على الجارة السعودية بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة إيرانية الصنع، وانهارت مفاوضات تبادل الاسرى، وتراجعت فرص الحل السلمي.

ونوه وزير الإعلام اليمني إلى أن مليشيا الحوثي ضاعفت أنشطتها لمسخ هوية اليمنيين عبر العبث بالمناهج التعليمية، وتكثيف الدورات الطائفية للأطفال والنشئ والشباب، وتجنيدهم لصالح مشروعها التدميري، وتعليق صور رموز الثورة الخمينية في الشوارع العامة، وممارسة الطقوس الدخيلة على مجتمعنا وبلدنا.

وأكد أن هذه الخطوات تكشف حقيقة المشروع الإيراني، وتعكس إصراره على فرض سيطرته على اليمن وتحويله إلى ولاية إيرانية، ومنطلق لاستهداف الجوار ونشر الفوضى والإرهاب في المنطقة، وتهديد الملاحة الدولية، وتؤكد أن القيادات الحوثية مجرد أدوات لا يملكون قرار السلم والحرب.

وطالب “الإرياني” المجتمع الدولي بطرد المدعو حسن ايرلو وإنهاء التدخلات الإيرانية باعتبارها عدوان صريح على اليمن، وانتهاك للقوانين والمواثيق الدولية، وتطيل أمد الحرب، وتثير الانقسامات الطائفية والمذهبية، وتفاقم المعاناة الانسانية، وتقوض جهود إنهاء الحرب وإحلال السلام.