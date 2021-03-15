خبير العقاقير القحطاني: بعض الأعشاب الطبية قد تسبب التسمم والسرطان والوفاة (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

حذر د. جابر القحطاني خبير العقاقير الطبية، من خطورة تناول الأعشاب الطبية بدون استشاري الطبيب أو المختص، خاصة أن بعض الأعشاب تسبب التسمم وهناك حالات وفاة بسبب تناول أعشاب بطريقة خاطئة.

وقال القحطاني، خلال استضافته في حلقة برنامج «في الصورة» مع الإعلامي عبدالله المديفر: “إن عشب الحلتيت على سبيل المثال من أخطر ما يمكن، ويسبب سرطان المستقيم، وألغي استخدامه من الطب البشري منذ 40 عاما، وبات يستخدم فقط في الطب البيطري”.

وأضاف أن وزارة الصحة فسحت أكثر من 2000 مركب طبي عشبي، ولا يعرف الأطباء عنها شيئاً، وليست في قوائم وصفاتهم الدوائية للمرضى، لأنهم لم يدرسوها في كليات الطب.

الطب البديل تراث الأجداد

وتابع “درسنا الوصفات الشعبية قبل سنوات، بتكليف من غازي القصيبي (كان وزيراً للصحة عام 1982هـ)، وجمعنا 3 آلاف وصفة، فوجدنا منها 120 وصفة يمكن أن تتبناها الدولة وتنشئ لها مصانع، ووضعنا بهذه الـ 120 أول دستور دوائي للأدوية العشبية.

وقال د. جابر القحطاني خبير العقاقير الطبية إن الطب البديل هو تراث الأجداد وخبرة الأسلاف في التعامل مع “صيدلية الطبيعة”، ولا يمكن أن يكون بأي حال من الأحوال بديلا عن الطب الحديث، لكنه يمكن أن يكون “مكملاً له”.

خطورة الأعشاب الطبية

وعن خطورة الأعشاب قال “لدينا حالة لمريضة توفيت بعد 12 يوما، بعد أن وصف لها أحد المعالجين الشعبيين عشبة “الرمرام”!، مؤكداً أن التداخلات الموجودة في طب الأعشاب شيء مخيفظ، فالناس يموتون ولا يعرف من حولهم أنهم ماتوا بسبب الأعشاب، لأن الآثار الجانبية لبعضها لا يظهر إلا بعد عامين أو ثلاث.. الخلاصة: كل دواء عشبي اعتبره سامّ !

ومن أمثلة الأعشاب الخطيرة نبات “الدفلة” الصفراء والحمراء والبيضاء كلها سامة تؤدي إلى الوفاة رغم أنها تزرع في كل مكان للأسف! مضيفا أن شجرة الدفلة من خطورتها أن الثمرة سامة، والورقة سامة، والزهرة أيضاً سامة، حتى دخان خشبها المحترق سام يؤدي للوفاة.

وأيضا ثمرة “الحنظل” داء ودواء ، إذا أُخذ بشكل خاطئ يؤدى للوفاة ، موضحا أن الحنظل مشهور إنه مسهل ولكن الإشكالية هي كيف يؤخذ بشكل آمن؟، ومن خطورته أن أحد الرجال مات لأنه ظن انه يمكن يأخذ حبة كاملة، وتناول ثمرة حنظل كاملة تسببت في وفاته فهي من أخطر المواد السامة، فأخذوه على المستشفى توفي بعدها مباشرة.

والعلاج بالحنظل يكون بأخذ مثل حبة القهوة من لب ثمرة الحنظل، مؤكدا أن بذور الحنظل تخفض السكر بشكل كبير جداً، وليست سامة، ولكن الإشكالية هنا هي كيف نتناول العشب، فلا بد من استشارة طبيب أو مختص، ولا تأخذ العشب من نفسك أو من قريب أو صديق.

أعشاب تساعد في علاج كورونا

ورداً على سؤال هل نبتتي “الشيح” و”الكينا” علاج حقيقي لفيروس كورونا؟ قال هناك نباتين يمكن أن يساعدا في علاج كورونا، هو نبات الشيح وليس أي شيح، خاصة أن للشيح أنواع مختلفة، وفي السعودية 4 أنواع من الشيح، والشيح الذي يستخدم في العلاج هو الشيح الصيني، وكانوا يعتمدون سابقا في علاج الملاريا على الكلوروكين وهو مستخرج من نبات الكينا، ولكن الآن يمكن استخلاص مركبات من هذه النباتات تساعد في علاج كورونا، ولكنها ليست علاجاً بل المقصود أنها تساعد فقط في العلاج.