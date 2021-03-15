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عم الطفلة ضحية «الكلاب المفترسة» يروي تفاصيل الواقعة المفجعة بالرياض (فيديو)

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تواصل – فريق التحرير:

كشف عبدالله العبدالسلام، عم الطفلة شهد صاحبة الـ 4 أعوام، ضحية الكلاب المفترسة في الرياض، تفاصيل جديدة حول الواقعة المؤلمة.

وخلال مداخلة مع قناة “السعودية” تحدث عم الضحية قائلاً: “يوم الجمعة الماضي، ذهبنا إلى الاستراحة بمنطقة الوشلة، وبعد صلاة العصر بحوالي عشر دقائق فوجئنًا بأن البنت غير موجودة”.

واستطرد قائلا: “خرجت من باب الاستراحة، ويبدو أن الكلاب كانت موجودة هناك، فسحبتها على مسافة 200 متر من عند الباب”، مشيرًا إلى أن تلك الكلاب مسعورة بحكم طبيعة المنطقة؛ حيث تتغذى على الأغنام، فلم تفرق بين دم الإنسان والحيوان.

وأضاف: الأمر لم يستغرق أكثر من 3 دقائق، الأم والأب خرجا على صوت النباح، فوجدا 5 كلاب مفترسة ينهشون جسد الطفلة.. الأم أخذت تصيح من هول المشهد، (الكلاب أكلوا بنتي)، بينما أخي فارس راح يقذفهم بالطوب كي يبعدهم عن الطفلة.. هرعنا جميعًا وأخذنا الطفلة إلى مستشفى الأمير عبد الرحمن الفيصل.

وتابع عم الطفلة: دخلت المستشفى حوالي الساعة 5.30 تقريبًا ،وأجريت الإسعافات الأولية للطفلة وكان طاقم المستشفى يطمئنا بأن البنت سليمة، إلا أنه بعد العشاء أبلغونا بالوفاة.

وأكد أن الكلاب منتشرة في المنطقة بشكل كبير جدا، وبعد الواقعة ناشدت سكان المنطقة بالمحافظة على أولادهم حتى يتم القضاء على هذه المشكلة.

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