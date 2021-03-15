الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

مدير «التعليم الإلكتروني»: «التعليم عن بعد» طور عمل المنشآت التعليمية وحل مشاكل طلاب التوحد

مدير «التعليم الإلكتروني»: «التعليم عن بعد» طور عمل المنشآت التعليمية وحل مشاكل طلاب التوحد
0

تواصل – فريق التحرير:

قال د. عبدالله الوليدي، مدير عام المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، إن التعليم الإلكتروني أو التعليم عن بعد ساهم في تطوير عمل المنشآت التعليمية.

وأضاف أن التعليم الإلكتروني سيطور من دور المنشأة التعليمية، وسيكون مُمكّناً أيضاً لفتح آفاق جديدة وكبيرة للمنشآت والمؤسسات والجهات التعليمة لتطوير أعمالها.

وتابع الوليدي “أما بالنسبة للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، فهناك فئات من الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة استفادوا من هذه التجربة بشكل فعال”.

وأضاف أن التعليم الالكتروني كان له آثار إيجابية على طلاب التوحد، وساهم في حل الكثير من المشاكل التي كانوا يواجهونها في المدارس.

مواد ذات صلة

بعد عام من «التعليم عن بعد».. تجربة فريدة للمملكة وتجارب مميزة للمعلمين

بعد عام من «التعليم عن بعد».. تجربة فريدة للمملكة وتجارب مميزة للمعلمين

أشعل الحماس في نفوس طلابه.. مُعلم يبدع في شرح الدروس عبر منصة «مدرستي»

أشعل الحماس في نفوس طلابه.. مُعلم يبدع في شرح الدروس عبر منصة «مدرستي»

«التعليم» تعلن جدول حصص الأسبوع الثامن من الفصل الدراسي الثاني

«التعليم» تعلن جدول حصص الأسبوع الثامن من الفصل الدراسي الثاني

طفرة تقنية كبيرة تشهدها المملكة.. «أبشر» و«صحتي» و«توكلنا» خير دليل

طفرة تقنية كبيرة تشهدها المملكة.. «أبشر» و«صحتي» و«توكلنا» خير دليل

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>