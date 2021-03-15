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شاهد.. إطلاق الظباء في محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية

شاهد.. إطلاق الظباء في محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية
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تواصل – فريق التحرير:

نشر المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، مجموعة من الصور توثق إطلاق الظباء في محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية برعاية صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز.

يأتي ذلك ضمن البرنامج الوطني لإطلاق الحيوانات الفطرية وإعادة توطينها في المحميات والمنتزهات الوطنية الذي ينفذه المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية.

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