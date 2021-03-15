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بالفيديو.. الجيش اليمني يٌطهر مواقع بعد تحريرها من ميليشيا الحوثي في جبهة «مقبنة»

بالفيديو.. الجيش اليمني يٌطهر مواقع بعد تحريرها من ميليشيا الحوثي في جبهة «مقبنة»
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تواصل – فريق التحرير:

أظهر مقطع فيديو قوات الجيش اليمني أثناء تطهيرها مواقع تم تحريرها في جبهة “مقبنة” اليوم الاثنين، من فلول عناصر ميليشيا الحوثي.

وحققت قوات الجيش اليمني، اليوم الاثنين، تقدماً جديداً في جبهة مقبنة غرب محافظة تعز، وسط انهيار وخسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.

وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، إن الجيش تمكن من تحرير مناطق واسعة في جبهة “مقبنة”، منها تباب الزنبيل والهداد وعاطف وعطروش، مؤكداً سقوط العشرات من عناصر الميليشيات بين قتيل وجريح أثناء المعارك.

وأشار إلى أن قوات الجيش تمكنت أيضاً من تدمير مدرعة تابعة للميليشيا الحوثية بإحدى مناطق الطوير الأعلى، فيما تمكنت دفاعات الجيش من إسقاط طائرة مسيرة حوثية أثناء تحليقها باتجاه الجبهة.

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