الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نصائح مهمة لتخفيف أعراض مرض «ألزهايمر»

نصائح مهمة لتخفيف أعراض مرض «ألزهايمر»
0

تواصل – فريق التحرير:

أوضحت أبحاث ألزهايمر الألمانية أن أبرز أعراض “ألزهايمر” تتمثل في النسيان وفقدان القدرة على التوجيه بالإضافة إلى مشاكل اللغة والإدراك، ما يُعيق المريض عن ممارسة حياته بشكل طبيعي إلى حد بعيد.
وبينت الأبحاث أن مرض “ألزهايمر” لا يمكن الشفاء منه، ولكن يمكن تخفيف أعراضه من خلال مفهوم علاجي يقوم على العلاج الدوائي والعلاج غير الدوائي.
وتهدف الخطة العلاجية، إلى الحفاظ على القدرات المعرفية كتمارين اللياقة الذهنية (ألعاب الكلمات والمسائل الحسابية)، والقدرات الجسدية (العلاج الطبيعي وتمارين تقوية العضلات والتوازن)، ومهارات التواصل الاجتماعي (الحديث المشترك وتحضير الطعام في مجموعات).

ومن المهم أيضاً أن يتحلى الأشخاص المحيطون بمريض ألزهايمر بالصبر والهدوء ومعاملته بعطف وحنان وتوفير بيئة هادئة له تخلو من التوتر النفسي والعصبي، مع اتباع روتين يومي محدد وواضح المعالم.

مواد ذات صلة

3 طرق بسيطة لتحلية الطعام دون سكر

3 طرق بسيطة لتحلية الطعام دون سكر

أيهما أفضل لصحة الجسم الماء البارد أو الدافئ؟.. توضيح من مختصين

أيهما أفضل لصحة الجسم الماء البارد أو الدافئ؟.. توضيح من مختصين

«الصحة»: 8 فوائد مذهلة لممارسة رياضة المشي يومياً

«الصحة»: 8 فوائد مذهلة لممارسة رياضة المشي يومياً

تمرين واحد لشد الأفخاذ والبطن وتقوية عضلات الظهر (فيديو)

تمرين واحد لشد الأفخاذ والبطن وتقوية عضلات الظهر (فيديو)

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>