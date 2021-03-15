لماذا سِمنة الأطفال أخطر من الكبار؟.. «استشاري مختص» يرد

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طرحت قناة السعودية، اليوم الإثنين، إجابة على تساؤل يتم تداوله بكثرة بشأن خطورة السِمنة الشائعة بين الأطفال.

ونشر حساب القناة على “تويتر” إنفوجرافا بعنوان “لماذا سِمنة الأطفال أخطر من الكبار؟” ورد خلاله الدكتور محمد الأحمدي، أستاذ فسيولوجيا الجهد البدني، بالتأكيد على أن السيطرة على زيادة الوزن عند الأطفال أصعب من الكبار.

وأوضح “الأحمدي” أن السلوك الغذائي الخاطئ للأطفال يسبب زيادة سريعة في الوزن، كما أن سِمنة الأطفال تزداد بالتدرج نصف كيلوجرام في الشهر، إضافة إلى أنه إذا كبر الطفل بمشكلة السِمنة فيصعب علاجها بعد ذلك.

ونصح بضرورة الانتباه ألا يزيد وزن الطفل من البداية، وفي حال حدث ذلك يجب تغيير العادات الغذائية للأسرة بأكملها.