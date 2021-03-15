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ما يجب على من فرط في الصلاة في السنين الأولى من عمره؟ المصلح يجيب

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تواصل – فريق التحرير:

أوضح الشيخ الدكتور خالد المصلح، أستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة القصيم، ما يجب على من فرط في الصلاة في السنين الأولى من عمره.

وقال الشيخ المصلح: “إذا كان قد فرط بعد وجوب الصلاة عليه وذلك ببلوغه، فإن عليه التوبة إلى الله عز وجل والإكثار من صلاة النافلة”.

وأضاف الشيخ خالد المصلح: “إذا انتقص الإنسان من الفرض شيئا فليجد ويجتهد في تكميله بالنوافل، لاسيما فيما لا يمكن قضائه لفواته كالصلوات المؤقتة بوقف، فإنه إذا أخرجها الإنسان عن وقتها بغير عذر، على الراجح من قول العلماء لا ينفعه أن يأتي بها بعد ذلك، لكن عليه أن يكثر من النافلة”.

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