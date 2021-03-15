6 خطوات بسيطة لحجز موعد «لقاح كورونا» عبر تطبيق صحتي (فيديوجراف)

تواصل – فريق التحرير:

شرحت وزارة الصحة عبر “فيديوجراف” نشرته على حسابها الرسمي على “تويتر” طريقة التسجيل في تطبيق صحتي لحجز موعد والحصول على لقاح كورونا.

وأشارت الوزارة إلى أن المواطنين والمقيمين يمكنهم الحصول مجاناً على لقاح كورونا، حرصا من المملكة ومؤسساتها لحصار تفشي الفيروس.

وأوضحت 6 خطوات بسيطة للتسجيل في تطبيق صحتي، تمثلت في التالي:

– قم بتسجيل الدخول أو أنشئ حساب جديد.

– اختر لقاح كورونا لتعبئة نموذج الطلب.

– ادخل البيانات المطلوبة.

– اضغط على حجز موعد.

– اختر المركز الأقرب لك.

– اختر الوقت المناسب لك.