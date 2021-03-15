4 طرق معتمدة من الخبراء للتعامل مع القلق الليلي

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يرغب الجميع في الاستيقاظ يومياً مفعمين بالحيوية والانتعاش ، لهذا لا غنى عن النوم المريح في الليل، ولكن لا يتمتع الجميع بنوم هادئ عميق كل ليلة، فهناك أيام نستمر فيها في مطاردة النوم والانشغال في التفكير.

قد تجد أحياناً صعوبة في النوم ، أو تستيقظ في منتصف الليل وتشعر أنك لم تحصل على قسط كافٍ من النوم أو قد تستيقظ عادةً في الصباح الباكر وتجد صعوبة في النوم. كل هذه أنماط شائعة للقلق الليلي ، والتي يمكن أن تأخذ شكل نوبات الأرق ، إذا لم يتم التعامل معها في الوقت المناسب.

وفقًا لعروبة باثان ، معالج ومستشار الصحة العقلية ، لا بأس أن تشعر بالقلق أحياناً، ولكن المشكلة عندما يستمر ذلك لفترة طويلة. وقالت: “يفرط بعض الناس في التفكير ، وتبدأ الأعراض الجسدية لنوبات الأرق في الظهور ببطء”. أحيانًا يستمر القلق والحرمان من النوم عندما يحين موعد حدث كبير تنتظره في حياتك. إليك بعض النصائح للتعامل مع القلق الليلي، وفقًا لموقع «timesofindia».

التمارين الرياضية

لا تساعد التمارين الرياضية في الحصول على لياقة بدنية وجسد متناسق فقط، فإن التمارين الرياضية تُفرز هرمونات الشعور بالسعادة وتساعد على إدارة نومك وشهيتك وتهدئة عقلك. حتى لو لم تكن تمارس الرياضة كثيرًا ، فمجرد المشي لمدة 15 دقيقة يوميًا يعد كافيًا لتعزيز حالتك المزاجية والتحكم في قلقك.

التأمل

هناك اعتقاد خاطئ بأن التأمل يساعد فقط في زيادة التركيز. يمكن أن يساعدك تضمين التأمل في روتينك اليومي على تهدئة عقلك ومعالجة أعراض القلق. وقالت: “هناك أنواع مختلفة من التأمل ، من المهم أن تجد ما يناسبك بشكل أفضل. سيساعدك التأمل على تصفية أفكارك ، وسيوفر لك الوضوح وسيساعدك على الشعور بالاسترخاء”. حاول ممارسة التأمل قبل الذهاب إلى الفراش وبعد الاستيقاظ.

التدوين

أن الكتابة نشاط قد يبدو مملا للكثيرين، ولكنه يعالج مشكلة الأرق بفاعلية ،وأوضحت باثان أن “كتابة أفكارك والأشياء التي تجعلك مستيقظًا في الليل يمكن أن تساعد في إيجاد حل لمشاكلك”. سيسمح لك تدوين مشاكلك قبل ساعتين من النوم بمعالجة هذه الأفكار في وقت مبكر من اليوم ولن يشعر عقلك بالحاجة إلى حلها في منتصف الليل.

اتبع روتينًا جيدًا للنوم

بعض الأحيان يمكن أن يساهم روتين نومك غير المتسق أيضًا في قلقك. إذا كنت شخصًا يتعامل بالفعل مع مشكلة القلق والأرق ، فحاول تحسين عادات نومك. اذهب إلى الفراش في الوقت المحدد ، ولا تشرب الكافيين في المساء ، وتجنب الوجبات الثقيلة في وقت قريب من موعد نومك. يمكن أن تساعد هذه العادات الصغيرة في تحسين نوعية نومك.