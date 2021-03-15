«الضمان الصحي» يوضح آلية التأمين الطبي للوافدين بعد «تحسين العلاقة التعاقدية»

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أوضح مجلس الضمان الصحي، اليوم الإثنين، آلية التأمين الطبي للوافدين بعد بدء تطبيق تحسين العلاقة التعاقدية بقرار من وزارة الموارد البشرية.

وتلقى حساب المجلس على موقع “تويتر” تساؤلا من وافد قال فيه: “ما هي آلية التأمين الطبي للوافدين بعد تطبيق تحسين العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل؟”.

ورد مجلس الضمان الصحي بقوله: ” صاحب العمل ملزم بالتأمين على جميع العاملين لديه وأفراد أسرهم المشمولين وهم (الزوجات، الأبناء الذكور حتى سن 25 والبنات غير المتزوجات وغير العاملات ) طوال فترة عملهم لديه”.