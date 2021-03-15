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«الجوازات» توضح خطوات تفعيل خدمة «تواصل» عبر «بوابة مقيم»

«الجوازات» توضح خطوات تفعيل خدمة «تواصل» عبر «بوابة مقيم»
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت المديرية العامة للجوازات، عن خطوات تفعيل خدمة “تواصل” المتاحة عبر بوابة ‎مقيم الإلكترونية، والتي تمكّن المستفيدين من التواصل مع المختصين في ‎الجوازات لإنهاء معاملاتهم.

وأوضحت الجوازات أن خطوات تفعيل الخدمة تتمثل في الآتي:

-تسجيل الدخول إلى بوابة مقيم.
-في حال ظهرت رسالة خطأ للعميل يظهر رابط للتواصل وإرسال طلب للجوازات.
-تظهر البيانات الرئيسية آليا وإدخال وصف المشكلة وبعد ذلك إدخال المستندات الداعمة للطلب.
-تأكيد إرسال الطلب للجوازات تظهر الصفحة رقم الطلب وجميع المعلومات.
-لمعرفة حالة الطلب يمكن الضغط على زر التواصل.

جدير بالذكر، أن خدمة “تواصل” تمكن المستفيدين من إنهاء الإجراءات التي يتعذر تنفيذها عبر البوابة، من خلال إتاحة قناة تواصل مع الجهة المختصة دون الحاجة إلى مراجعة قطاع الجوازات.

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