وظائف شاغرة بالهيئة الملكية في جازان.. موعد ورابط التقديم

تواصل- فريق التحرير:

– درجة البكالوريوس في تخصص (الهندسة، إدارة المشاريع).

– دبلوم تقني (مدني، ميكانيكي، معماري).

4-منسق خدمات صناعية:

– درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال).

5 -رجل إطفاء:

– درجة الدبلوم في مجال (السلامة، الوقاية من الحرائق) أو في مجال يتصل بالغرض من الوظيفة.

6 -منسق استثمارات:

– درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، إدارة المشاريع).

7 -رجل أمن:

– دبلوم (أن يكون التخصص يتصل بالغرض من الوظيفة).

شروط عامة :

1 -أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2 -لا يشترط وجود خبرة سابقة.

3 -أن لا يقل التقديرعن (جيد).

4 -الإلمام باللغتين العربية والإنجليزية.

مواعيد التقديم:

– التقديم متاح الآن بدأ اليوم الإثنين بتاريخ 02/08/1442هـ الموافق 15/03/2021م وينتهي عند الإكتفاء بالعدد المطلوب.

التقديم: