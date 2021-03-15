وظائف شاغرة بالهيئة الملكية في جازان.. موعد ورابط التقديم

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أعلنت الهيئة الملكية بجازان عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر أكثر من (5) وظائف هندسية وإدارية وأمنية وفنية شاغرة.
الوظائف والمؤهلات المطلوبة:
1 -منسق إستثمارات صناعية:
– درجة البكالوريوس في تخصص (الهندسة الصناعية).
2 -مفتش:
– دبلوم تقني (مدني، ميكانيكي، معماري).
3-منسق مراقبة مشاريع:
– درجة البكالوريوس في تخصص (الهندسة، إدارة المشاريع).
4-منسق خدمات صناعية:
– درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال).
5 -رجل إطفاء:
– درجة الدبلوم في مجال (السلامة، الوقاية من الحرائق) أو في مجال يتصل بالغرض من الوظيفة.
6 -منسق استثمارات:
– درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، إدارة المشاريع).
7 -رجل أمن:
– دبلوم (أن يكون التخصص يتصل بالغرض من الوظيفة).
شروط عامة :
1 -أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
2 -لا يشترط وجود خبرة سابقة.
3 -أن لا يقل التقديرعن (جيد).
4 -الإلمام باللغتين العربية والإنجليزية.
مواعيد التقديم:
– التقديم متاح الآن بدأ اليوم الإثنين بتاريخ 02/08/1442هـ الموافق 15/03/2021م وينتهي عند الإكتفاء بالعدد المطلوب.
التقديم:
– من خلال الرابط التالي: إضغط هنا