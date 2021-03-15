الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

وظائف شاغرة بالهيئة الملكية في جازان.. موعد ورابط التقديم

وظائف شاغرة بالهيئة الملكية في جازان.. موعد ورابط التقديم
0

تواصل- فريق التحرير:

أعلنت الهيئة الملكية بجازان عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر أكثر من (5) وظائف هندسية وإدارية وأمنية وفنية شاغرة.
الوظائف والمؤهلات المطلوبة:
1 -منسق إستثمارات صناعية:
– درجة البكالوريوس في تخصص (الهندسة الصناعية).
2 -مفتش:
– دبلوم تقني (مدني، ميكانيكي، معماري).
3-منسق مراقبة مشاريع:
– درجة البكالوريوس في تخصص (الهندسة، إدارة المشاريع).
4-منسق خدمات صناعية:
– درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال).
5 -رجل إطفاء:
– درجة الدبلوم في مجال (السلامة، الوقاية من الحرائق) أو في مجال يتصل بالغرض من الوظيفة.
6 -منسق استثمارات:
– درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، إدارة المشاريع).
7 -رجل أمن:
– دبلوم (أن يكون التخصص يتصل بالغرض من الوظيفة).
شروط عامة :
1 -أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
2 -لا يشترط وجود خبرة سابقة.
3 -أن لا يقل التقديرعن (جيد).
4 -الإلمام باللغتين العربية والإنجليزية.
مواعيد التقديم:
– التقديم متاح الآن بدأ اليوم الإثنين بتاريخ 02/08/1442هـ الموافق 15/03/2021م وينتهي عند الإكتفاء بالعدد المطلوب.
التقديم:
– من خلال الرابط التالي: إضغط هنا

مواد ذات صلة

لحمَلة البكالوريوس والماجستير.. وظائف إدارية شاغرة لدى مشروع البحر الأحمر

لحمَلة البكالوريوس والماجستير.. وظائف إدارية شاغرة لدى مشروع البحر الأحمر

«برنامج يسر» يعلن عن وظائف شاغرة.. التفاصيل ورابط التقديم

«برنامج يسر» يعلن عن وظائف شاغرة.. التفاصيل ورابط التقديم

برنامج «العمل عن بعد» يعلن عن توفر وظائف شاغرة

برنامج «العمل عن بعد» يعلن عن توفر وظائف شاغرة

«الاتصالات السعودية» تعلن عن وظائف شاغرة.. التفاصيل ورابط التقديم

«الاتصالات السعودية» تعلن عن وظائف شاغرة.. التفاصيل ورابط التقديم

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>