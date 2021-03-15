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«البيئة»: حظر صيد أسماك «الناجل» و«الطرادي» في البحر الأحمر بدءاً من الشهر المقبل

«البيئة»: حظر صيد أسماك «الناجل» و«الطرادي» في البحر الأحمر بدءاً من الشهر المقبل
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم الاثنين، أنه يُحظر صيد أسماك الناجل والطرادي على ساحل البحر الأحمر.

وأوضحت الوزارة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر،” أن حظر صيد هذه النوعية من الأسماك يبدأ من 1 أبريل المقبل ولمدة شهرين.

وأشارت وزارة البيئة إلى أن الهدف من الحظر هو الحد من استنزاف تلك الأنواع من الأسماك بالصيد الجائر، وكذلك الحفاظ على المخزون الاستراتيجي المستدام، وإعطاء فرصة لوضع البيض خلال فترة التكاثر.

 

 

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