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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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دون صكوك شرعية.. أمانة الطائف تبدأ استقبال طلبات إيصال الكهرباء للمنازل

دون صكوك شرعية.. أمانة الطائف تبدأ استقبال طلبات إيصال الكهرباء للمنازل
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تواصل – فريق التحرير:

بدأت أمانة محافظة الطائف، اليوم الإثنين، في استقبال طلبات الراغبين في إيصال التيار الكهربائي للمنازل، التي لا يملك أصحابها صكوكًا شرعية.

وكشفت الأمانة، عبر حسابها الرسمي على “تويتر” أن ذلك يأتي وفق الآلية المعتمدة بموجب الأمر السامي رقم 67162 في 1441/12/16، لافتة إلى أنه على الراغبين في تقديم طلبات إيصال التيار مراجعة وكالة التعمير بمقر الأمانة بالنسيم.

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