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«الأرصاد» تتوقع ارتفاعاً ملموساً في درجات الحرارة يستمر عدة أيام

«الأرصاد» تتوقع ارتفاعاً ملموساً في درجات الحرارة يستمر عدة أيام
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تواصل – فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد تأثر عدة مناطق في المملكة بارتفاع ملموس في درجات الحرارة العظمى.

وأوضح أن تلك الأجواء ستؤثر على مناطق المملكة بدءاً من يوم غد الثلاثاء، وحتي يوم الخميس المقبل.

ونبه إلى أن المناطق المتأثرة بارتفاع درجة الحرارة هي (القصيم، والرياض، والشرقية، والمدينة المنورة، ومكة المكرمة).

 

 

 

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