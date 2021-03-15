«الأرصاد» تتوقع ارتفاعاً ملموساً في درجات الحرارة يستمر عدة أيام

تواصل – فريق التحرير:
توقع المركز الوطني للأرصاد تأثر عدة مناطق في المملكة بارتفاع ملموس في درجات الحرارة العظمى.
وأوضح أن تلك الأجواء ستؤثر على مناطق المملكة بدءاً من يوم غد الثلاثاء، وحتي يوم الخميس المقبل.
ونبه إلى أن المناطق المتأثرة بارتفاع درجة الحرارة هي (القصيم، والرياض، والشرقية، والمدينة المنورة، ومكة المكرمة).
تشير التوقعات بمشيئة الله إلى تأثر مناطق#القصيم،#الرياض،#الشرقية،#المدينة_المنورة،#مكة_المكرمةبارتفاع ملموس في درجات#الحرارةالعظمى أيام#الثلاثاءو#الأربعاءو#الخميس#المركز_الوطني_للأرصادpic.twitter.com/IlsEm3Gg9m
— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@PmeMediacen)March 15, 2021