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عبر 24 مبادرة.. مستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل ينفذ أكثر من 67 ألف ساعة تطوعية

عبر 24 مبادرة.. مستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل ينفذ أكثر من 67 ألف ساعة تطوعية
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تواصل – فريق التحرير :

ساهمت أقسام مستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل التابع للتجمع الصحي الأول بمدينة الرياض ، بتقديم عدة مبادرات في مجالات مختلفة بلغت نحو 24 مبادرة بعدد متطوعين بلغ 323 متطوعاً ، وأستفاد منها نحو 168 ألف شخص، بإجمالي عدد ساعات تطوعية 67828 ساعة.

وشارك في مبادرات المستشفى (جمعية إنسان – جمعية الدعوة والإرشاد- جمعية تراحم- بلدية منطقة الشفا- جمعية بنيان- مراكز تحفيظ القرآن).

كما حرص مستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل على تنشيط العمل التطوعي في المجال الصحي بإطلاق العديد من المبادرات، بمشاركة بعض الجهات والجمعيات الخيرية.

وقالت رئيس قسم التطوع الأخصائية أول وسمية الحترش، إن مستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل، يهدف إلى رفع مستوى الخدمات المقدمة بإشراك متطوعين محترفين وتقديم المساعدة لمن يحتاجها من أفراد المجتمع وكل فئاته من خلال تقديم الرعاية الطبية، والتثقيف الصحي للمجتمع والتوعية، وتعزيز الصحة النفسية والاجتماعية من خلال الجهود التطوعية وتنمية مهارات وقدرات المتطوعين المحترفين لإيصال رسالة المستشفى وتحقيق أعلى قدر من الأهداف، حيث نحرص وبكل دقه متابعة البرامج التطوعية – الصحية والتأهيلية والترفيهية – داخل المستشفى وخارجه بالشكل الذي يساند في تجويد الخدمات الصحية والفوائد العائدة للمجتمع.

وأوضحت وسمية الحترش، أن ذلك يأتي تماشيا مع رؤية المملكة 2030 في تحفيز برامج العمل التطوعي واستثمار الطاقات والكوادر البشرية المؤهلة، حيث يعد العمل التطوعي في المجال الصحي أو تقديم الرعاية الصحية التطوعية هدف من أهم أهداف ومجالات التطوع، و وتماشياً مع برنامج جودة الحياة من نشر ثقافة العمل التطوعي، وما تولية وزارة الصحة ممثلة في مركز التطوع برؤية الوصول إلى إجمالي مليون متطوع سنوياً.

وأشارت رئيس قسم التطوع إلى أن جهود العمل التطوعي في المجال الصحي ساهمت في عقد المشاركات المجتمعية مع الجمعيات والمؤسسات الخيرية والفرق التطوعية المساعدة والمهتمة بالمجال الصحي والمشاركة في تطعيمات الإنفلونزا في عدة جهات حكومية.

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