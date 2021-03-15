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بتداولات بلغت 15 مليار ريال.. تعرّف على الأسهم الأكثر ارتفاعاً وانخفاضاً في «تداول» اليوم

بتداولات بلغت 15 مليار ريال.. تعرّف على الأسهم الأكثر ارتفاعاً وانخفاضاً في «تداول» اليوم
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تواصل – واس:

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضاً 18.87 نقطة ليقفل عند مستوى 9645.74 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 15 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 508 ملايين سهم تقاسمتها أكثر من 556 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 83 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 105 شركات على تراجع.

وكانت أسهم شركات أسواق المزرعة، وعذيب للاتصالات، وصدق، واليمامة للحديد، ومدينة المعرفة الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات أنابيب السعودية، والإنماء طوكيو م ، وباعظيم، وأمانة للتأمين، ومتطورة فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 7.63% و 2.76%.

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، والإنماء، ومتطورة، ومدينة المعرفة، وصدق هي الأكثر نشاطا بالكمية، وكانت أسهم شركات متطورة، والمصافي، والإنماء، وصدق، والجوف هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضاً 162.62 نقطة ليقفل عند مستوى 23620.69 نقطة، وبتداولات بلغت 28 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 295 ألف سهم تقاسمتها 1044 صفقة.

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