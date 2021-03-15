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توجيه عاجل من «أمير الرياض» بشأن حادثة «طفلة الواشلة» ضحية الكلاب الضالة

توجيه عاجل من «أمير الرياض» بشأن حادثة «طفلة الواشلة» ضحية الكلاب الضالة
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تواصل – واس:

وجه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، أمانة المنطقة وكافة الجهات المختصة بالإفادة عاجلاً عن فاجعة افتراس كلاب ضالة لطفلة (ضاحية الواشلة)، والرفع بنتائج التحقيقات وما تم اتخاذه من إجراءات .

وأكد سموه ضرورة تفاعل هذه الجهات وقيامها بدورها في معالجة هذه القضية، مشددًا على أمانة المنطقة بسرعة معالجة ظاهرة الكلاب الضالة في أحياء الرياض كافة والأحياء الطرفية والمطلة على الأودية في المنطقة حتى لا تتكرر مثل هذه الفاجعة.

وكانت الطفلة شهد -رحمها الله-، تعرضت لهجوم من كلاب ضالة بعد خروجها من استراحة أهلها للحظات، وعند خروج والدتها للبحث عنها شاهدت الكلاب تنهش جسدها فاستغاثت بالحضور لإنقاذ طفلتها لكنها فارقت الحياة بعد وصولها للمستشفى بساعات.

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