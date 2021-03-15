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وفاة أقدم مؤذني المملكة الشيخ «ناصر الهليل» عن عمر يناهز 120 عاماً

وفاة أقدم مؤذني المملكة الشيخ «ناصر الهليل» عن عمر يناهز 120 عاماً
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تواصل – فريق التحرير :

توفي فجر اليوم الاثنين، أقدم مؤذني المملكة، الشيخ ناصر الهليل عن عمر يناهز 120 عاماً.

وقد قضى الهليل، 80 عاماً من عمره مؤذناً لمسجد البطينة في البديع بمحافظة الأفلاج، حيث استقال عام ١٤٣٤هـ، لتقدمه بالعمر.

وقدم المغردون عبر موقع تويتر تعازيهم لأسرة الهليل، داعين الله أن يلهمهم الصبر والسلوان، وأن يرزقه الجنة وتوالت الدعوات والإشادة بمسيرته الطويلة في عمله.

وقال الإعلامي خلف ملفي: “اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة وأسكنه الفردوس، إنا لله وإنا إليه راجعون”، وأضاف المغرد أبو يزيد : “عظم الله أجر أهل الفقيد وأهالي البديع ونسأل الله أن يتغمده برحمته”.

وقال عبدالرحمن الأجهر: “الله يغفر له ويرحمه ويسكنه فسيح جناته وجعل منزلته في عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا”.

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