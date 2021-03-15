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خادم الحرمين يبعث رسالة خطية لأمير دولة الكويت

خادم الحرمين يبعث رسالة خطية لأمير دولة الكويت
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تواصل – واس:

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله -، رسالة خطية إلى أخيه صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، تتعلق بالعلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، بالإضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك، وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

سلم الرسالة صاحب السمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت، خلال استقبال صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، نائب أمير دولة الكويت ولي العهد، له في قصر السيف اليوم.

حضر الاستقبال معالي وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح الصباح ومعالي نائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد عبد الله المبارك الصباح.

 

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