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«هونور» تعد بطرح هاتف جديد في يوليو المقبل

«هونور» تعد بطرح هاتف جديد في يوليو المقبل
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تواصل – وكالات:

وعدت شركة “هونور” التي أعلنت أخيرا استقلالها عن “هواوي” بإطلاق هاتف ذكي جديد ذي أداء ليس له مثيل.

ووفقا لـ”سبوتنيك” فإن الهاتف الذكي الجديد سيتميز ، بمعالج Qualcomm Snapdragon 888 الذي تم إطلاقه حديثًا.

وسينتمي الهاتف الذكي إلى عائلة “هونور ماجيك” ليحتل مكان هاتف “هونور في 40″، الذي يعتبر أحدث وأقوى إصدارات الشركة.

ومن المقرر إطلاق الجهاز في يوليو المقبل، ومن المتوقع أن يكون الهاتف  مشابها لهواتف “هواوي ميت” و”هواوي بي” من حيث الأداء.

كما كشفت بعض التقارير أن الشركة تستعد للكشف عن عدد من الهواتف قريبا مثل Honor 40 ،Honor X20 ،Honor 10C ، Honor 40S وستصل إلى الأسواق العالمية.

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