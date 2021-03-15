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أبرزها استبدال السلع المغشوشة.. تعرّف على أهم «حقوق المستهلك» عند شراء المنتجات

أبرزها استبدال السلع المغشوشة.. تعرّف على أهم «حقوق المستهلك» عند شراء المنتجات
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تواصل – فريق التحرير :

أوضحت هيئة حقوق الإنسان بالمملكة، أهم حقوق المستهلك عند شراء السلع والمنتجات.

وشددت الهيئة على أهمية أن يتم توفير البيانات التجارية التالية مكتوبة باللغة العربية على كل منتج:

– تاريخ الإنتاج والصلاحية.
– المقاس والحجم والوزن والعدد والسعة.
– البلد التي صنعت أو أنتجت فيها.
– سعر المنتج.
– العناصر المستخدمة في الركيب
– اسم المنتج.

وأشارت إلى أنه لابد أن تكون السلعة مطابقة للوائح الفنية المعتمدة، بالإضافة إلى شراء السلع المعروضة للبيع دون قيد أو شرط من البائع، مع ضرورة الحصول على فاتورة عند الشراء باللغة العربية تحتوي التاريخ، والمبلغ المدفوع، ونوع ووصف السلعة، وقيمة الضريبة المضافة، واسم المنشأة.

وأضافت أنه يجب معرفة التحذيرات المتعلقة باستخدام السلع المعروضة للبيع وأن تكون موضحة على المنتج بشكل مباشر، مؤكدة أنه من حق المستهلك استبدال واسترجاع السلعة المغشوشة أو المعيبة أو المقلدة.

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