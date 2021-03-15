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انطلاق اختبارات الفترة الثانية لرخص المعلمين السبت المقبل

انطلاق اختبارات الفترة الثانية لرخص المعلمين السبت المقبل
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 تواصل – فريق التحرير:

تستعد هيئة تقويم التعليم والتدريب، السبت القادم، لإطلاق اختبارات الفترة الثانية (الاختبار العام) للمعلمين والمعلمات الراغبين في الحصول على الرخصة المهنية.

وتشمل الاختبارات المعلمين والمعلمات الذين أنهوا إجراءات التسجيل، وسوف تستمر الاختبارات سبعة أيام.

وأكدت الهيئة أنه تم تحديد يوم الـ30 من شهر مايو للعام الحالي موعداً لإعلان النتائج وإصدار الرخصة المهنية لمن تمكنوا من تحقيق درجات اجتياز الاختبارين.

يذكر أن الهيئة سبق أن أوضحت إمكانية إعادة الاختبار في حال عدم الاجتياز، أو الرغبة في تحسين مستوى الدرجة، وليس بالضرورة في حال عدم الاجتياز في أحد الاختبارين إعادة كليهما، وإنما يمكن الإعادة فقط في الاختبار الذي لم يحصل فيه المختبر على درجة الاجتياز، أو يرغب في تحسين درجته وفق الخطة السنوية للاختبارات.

وكانت الهيئة قد انتهت من إجراء اختبارات الفترة الأولى (اختبار التخصص) للمعلمين والمعلمات في شهر يناير من العام الميلادي الحالي.

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