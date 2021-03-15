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تنبيه من الأرصاد لسكان محافظات «مكة»: عوائق ترابية وتدنٍ في الرؤية حتى الـ5 مساءً

تنبيه من الأرصاد لسكان محافظات «مكة»: عوائق ترابية وتدنٍ في الرؤية حتى الـ5 مساءً
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تواصل – فريق التحرير :

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمشيئة الله تعالى اليوم، على المحافظات الشرقية لمنطقة مكة المكرمة ” الخرمة ، والمويه ، وتربة ، ورنية ” تضمنت عوائق ترابية تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.

وأوضح المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 5 مساء .

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب العوالق الترابية والأتربة المثارة على أجزاء من مناطق (الرياض، نجران، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، حائل) مع ارتفاع في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة.

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