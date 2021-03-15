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رئيس القطاع الأوسط يلتقي أسبوعياً بعملاء شركة المياه الوطنية

رئيس القطاع الأوسط يلتقي أسبوعياً بعملاء شركة المياه الوطنية
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تواصل – فريق التحرير:

تواصل شركة المياه الوطنية تفعيل التواصل مع عملائها من خلال عقد اللقاءات الأسبوعية معهم، لتلقي ملاحظاتهم أو شكاويهم حول الخدمات المقدمة لهم.

هذا ويلتقي رئيس القطاع الأوسط بشركة المياه الوطنية المهندس/ سليمان بن عبدالله البصيلي بعملاء الشركة في القطاع الأوسط كل يوم ثلاثاء من الساعة الواحدة ظهراً وحتى الساعة الثالث عصراً في مقر وحدة أعمال مدينة الرياض بمخرج (١٧)، وذلك بهدف الاستماع إلى ملاحظاتهم وشكاويهم؛ من أجل تحسين جودة الخدمات المقدمة، ورفع مستوى رضا العملاء.

وحثّت الشركة العملاء الراغبين بالحضور إلى ضرورة الالتزام والتقيد بإجراءات الاحترازات الصحية الوقائية المتبعة ضد فيروس كورونا.

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