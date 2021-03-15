«الزكاة والدخل» تكشف عن حجم المكافآت المقدمة للمُبلغين عن المخالفات الضريبية

تواصل – فريق التحرير:

كشفت الهيئة العامة للزكاة والدخل عن حجم المكافآت التشجيعية التي قدمتها للمبلغين عن المخالفات الضريبية.

وأكدت الهيئة أنه تم صرف أكثر من 533 ألف ريال مكافآت تشجيعية لـ 529 مُبلغا تم التأكد من صحة بلاغاتهم التي قدموها إلى الهيئة العام الماضي- وفقاً لـ”عكاظ”-.

ودعت الهيئة الجميع إلى الإسراع في الإبلاغ عن المخالفات الضريبية، وذلك بمنح مكافأة للشخص صاحب البلاغ بنسبة 2.5% من قيمة المبالغ، والغرامات المحصلة.

وأشارت الهيئة إلى أنه عند التبليغ عن مخالفة ضريبية تمنح مكافأة مالية تقدّر بـ1000 ريال كحد أدنى ومليون ريال كحد أقصى للمُبلغ، وتمنح المكافأة للمبلغين بعد ثبوت المخالفة على المنشأة وتحصيل المبلغ منها.