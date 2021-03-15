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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

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شاهد.. «الدلافين» تظهر بالقرب من شواطئ أملج

شاهد.. «الدلافين» تظهر بالقرب من شواطئ أملج
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تواصل – فريق التحرير :

وثق مقطع فيديو عدد من الدلافين وهي تسبح بالقرب من شواطئ محافظة أملج في منظر رائع.

وتبعد أملج عن تبوك 500 كم باتجاه الجنوب، وقد أسهمت شواطئها الجميلة في جذب عددٍ من المتنزهين والسائحين إلى تلك المحافظة.

كما تعد أملج ممراً للطيور المهاجرة، والكائنات البحرية، بسبب أجوائها المعتدلة وجمال شواطئها.

وتتميز بالكثبان الرملية الذهبية والجبال الشاهقة والبراكين الخامنة، والجزر الجبلية والرملية، وطالما كانت ميناءً تاريخيًا مهمًا، ويتجلى ذلك عند التجول في أحيائها القديمة المميزة بمبانيها التاريخية التي لا تزال تحتفظ بجمالها.

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