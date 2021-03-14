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«العدل» توضح طريقة إقامة دعوى منع سفر ضد العمالة الهاربة

«العدل» توضح طريقة إقامة دعوى منع سفر ضد العمالة الهاربة
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تواصل – فريق التحرير:

أكدت وزارة العدل أن الفصل في خلافات العمالة المنزلية من اختصاص لجان تتبع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وبعدها يمكن التظلم أمام المحكمة العمالية.

وتلقى حساب “التواصل العدلي” المخصص من جانب لوزارة العدل للإجابة عن استفسارات المستفيدين، بلاغاً من مواطن قال فيه: “لدي عامل منزلي هارب، وأريد أن أرفع عليه “منع سفر”، ومطالبات بالمبالغ التي خسرتها عليه من إقامة، واستقدام وتأشيرة.. ما هي الطريقة؟”.

وتفاعل حساب “التواصل العدلي” مع البلاغ ورد بقوله: “تختص لجان الفصل في خلافات ومخالفات العمالة المنزلية ومن في حكمهم، التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بنظر المنازعة بين العامل المنزلي وصاحب العمل، ويحق لمن صدر ضده قرار من اللجان التظلم أمام المحكمة العمالية”.

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