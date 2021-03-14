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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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شاهد.. شاشات تفاعلية توضح حركة المرور في تحلية الرياض

شاهد.. شاشات تفاعلية توضح حركة المرور في تحلية الرياض
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تواصل – فريق التحرير:

أطلقت أمانة منطقة الرياض مبادرة الشاشات التفاعلية (The Guide) في طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز (التحلية)، ضمن إستراتيجية تحويل العاصمة إلى مدينة ذكية، وتماشياً مع مستهدفات القطاع البلدي في ضوء رؤية المملكة 2030.

وتتيح شاشات (The Guide) إمكانية معرفة حالة التنقل في مدينة الرياض باستخدام تنبيهات حركة المرور الحية، والبحث عن طرق بديلة لتفادي الازدحام المروري، كما تعرض الشاشة الخارجية عالية الدقة الإعلانات والتعميمات العامة.

وتتميز الشاشات بالوضوح المرئي العالي المقاوم لضوء الشمس والمطر، وتمكّن المستخدمين من الوصول إلى الخرائط الحية والمباشرة، ومعرفة الاتجاهات والمعلومات والخدمات بسهولة، مع إمكانية اتصال الأجهزة المحيطة بها بشبكة واي فاي مجانية فائق السرعة، إضافة إلى احتواء الشاشات على مجموعة من أجهزة الاستشعار التي تجمع البيانات من عوامل مختلفة كحالة الهواء والطقس.

وتأتي المبادرة في إطار شراكة أمانة منطقة الرياض مع الشركة العربية للإعلانات الخارجية، والتي نتج عنها رقمنة اللوحات الإعلانية في الطرق، والبدء بتركيب الشاشات التفاعلية كأحد أهداف بناء شبكة من الطرقات الذكية الديناميكية والرقمية شديدة الارتباط، وبما يسهم في بناء مدينة تمتلك كافة مقومات التنافسية على المستوى الدولي.

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