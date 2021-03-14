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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
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ولي العهد يصل منطقة الجوف

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وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
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الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الأمن البيئي: هذه المخالفات عقوبتها تصل إلى مليون ريال

الأمن البيئي: هذه المخالفات عقوبتها تصل إلى مليون ريال
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تواصل – فريق التحرير:

حددت القوات الخاصة للأمن البيئي عقوبة تشغيل محازات صيد خاصة بدون ترخيص، أو استخدام المزارع والاستراحات للصيد البري، أو استخدام حيوانات فطرية مجهولة المصدر داخل المحازات.

وأوضحت القوات الخاصة للأمن البيئي أن عقوبة ذلك غرامة تصل إلى مليون ريال ضمن اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية.

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