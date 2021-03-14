الأمن البيئي: هذه المخالفات عقوبتها تصل إلى مليون ريال

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حددت القوات الخاصة للأمن البيئي عقوبة تشغيل محازات صيد خاصة بدون ترخيص، أو استخدام المزارع والاستراحات للصيد البري، أو استخدام حيوانات فطرية مجهولة المصدر داخل المحازات.

وأوضحت القوات الخاصة للأمن البيئي أن عقوبة ذلك غرامة تصل إلى مليون ريال ضمن اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية.