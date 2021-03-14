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مكة.. ضبط 5 أشخاص انتحلوا صفة رجل أمن لسلب مبالغ مالية ومقتنيات شخصية

مكة.. ضبط 5 أشخاص انتحلوا صفة رجل أمن لسلب مبالغ مالية ومقتنيات شخصية
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تواصل – فريق التحرير:

تمكنت شرطة مكة المكرمة من ضبط مجموعة أشخاص انتحلوا صفة رجل أمن؛ لسلب مبالغ مالية ومقتنيات شخصية.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت – بفضل الله – عن تمكن الجهات الأمنية من القبض على (5) أشخاص، مواطن و(3) مقيمين من الجنسية الباكستانية، ومقيم من الجنسية التشادية، في العقدين الرابع والخامس من العمر، ارتكبوا عددًا من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي.

وتمثلت جرائمهم في انتحال صفة رجل الأمن والسطو على إسكان العمالة وسلب مبالغ مالية ومقتنيات شخصية، إضافة إلى سرقة مركبة أحدهم.

وجرى إيقافهم واتُخِذت بحقهم جميع الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

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