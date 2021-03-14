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بعد فاجعة طفلة «الواشلة» ..كلب يفترس طفلاً ويسبب له إصابات في الرأس بالأفلاج

بعد فاجعة طفلة «الواشلة» ..كلب يفترس طفلاً ويسبب له إصابات في الرأس بالأفلاج
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تواصل – فريق التحرير:

تعرض أحد الأطفال لافتراس كلب في محافظة الأفلاج حيث سبب له إصابات بالرأس، وذلك بعد أيام قليلة من حادثة افتراس كلاب ضالة لطفلة في ضاحية الواشلة بالعاصمة الرياض.

وكان أمين منطقة الرياض الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف،قد وجه، أمس الأحد، بتشكيل لجنة عاجلة لبحث مسببات ما تعرضت له الطفلة في ضاحية “الواشلة” جنوب غرب العاصمة والرفع بالنتائج وتقديم الحلول العاجلة في مدة أقصاها ٧٢ ساعة.

يذكر أن خمسة كلاب ضالة، افترست مساء أول أمس الجمعة طفلة، لا يتجاوز عمرها أربع سنوات، في ضاحية الواشلة جنوب غرب الرياض، حيث كانت الطفلة برفقة ذويها وخرجت من استراحة أهلها للحظات، وقد شاهدت والدتها الكلاب وهي تنهش جسد طفلتها الضعيف، حيث فارقت الحياة بعد وصولها المستشفى.

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