مكة.. تحويل الحركة المرورية من «طريق الحرمين» إلى «حي الحمدانية» لمدة شهرين

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أعلنت فرع وزارة النقل بمنطقة مكة المكرمة، مساء اليوم الأحد، تحويل الحركة المرورية المتجهة من طريق الحرمين إلى حي الحمدانية لمدة شهرين.

وأوضحت الوزارة، أن القرار يبدأ العمل به اعتبارًا من يوم الجمعة 6 شعبان 1442هـ، لاستكمال أعمال تقاطعات مدينة الملك عبدالله الرياضية وربطها بالحمدانية.