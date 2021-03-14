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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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مكة.. تحويل الحركة المرورية من «طريق الحرمين» إلى «حي الحمدانية» لمدة شهرين

مكة.. تحويل الحركة المرورية من «طريق الحرمين» إلى «حي الحمدانية» لمدة شهرين
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت فرع وزارة النقل بمنطقة مكة المكرمة، مساء اليوم الأحد، تحويل الحركة المرورية المتجهة من طريق الحرمين إلى حي الحمدانية لمدة شهرين.

وأوضحت الوزارة، أن القرار يبدأ العمل به اعتبارًا من يوم الجمعة 6 شعبان 1442هـ، لاستكمال أعمال تقاطعات مدينة الملك عبدالله الرياضية وربطها بالحمدانية.

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