«الصحة»: فتح باب القبول والتسجيل لبرنامج «مساعد طبيب أسنان»

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الصحة، بالتعاون مع الأكاديمية الصحية بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية، اليوم الأحد، عن فتح باب القبول والتسجيل لبرنامج “مساعد طبيب أسنان”.

وقالت الوزارة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، إن التقديم متاح من اليوم الأحد الموافق ٢٠٢١/٣/١٤م وحتى يوم الأحد الموافق ٢٠٢١/٣/٢١م.

ولمعرفة تفاصيل التقديم على برنامج مساعد طبيب أسنان، يمكن الدخول على هذا الرابط (اضغط هنا).