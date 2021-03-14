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«نزاهة»: إيقاف 241 مواطناً ومقيماً في 5 وزارات بسبب الرشوة والتزوير

«نزاهة»: إيقاف 241 مواطناً ومقيماً في 5 وزارات بسبب الرشوة والتزوير
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة) عن التحقيق مع 757 متهماً في قضايا جنائية وإدارية، وإيقاف 241 مواطناً ومقيماً.

وأوضحت الهيئة عبر حسابها الرسمي على “تويتر” أن من الموقوفين موظفين من وزارات (الداخلية، الصحة، الشئون البلدية والقروية والإسكان، التعليم، الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية) والهيئة العامة للجمارك، والبريد السعودي.

وأكدت الهيئة أن الموقوفين تورطوا بتهم الرشوة، استغلال النفوذ الوظيفي، إساءة استخدام السلطة، التزوير، مشيرة إلى أنه جارٍ استكمال الإجراءات النظامية تمهيداً لإحالتهم للقضاء.

وشددت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد على مواصلة حماية المال العام والحفاظ عليه.

تعاونكم باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد اختصاصاتها ومهامها من خلال عمل (263) جولة رقابية خلال شهر رجب 1442هـ، والتحقيق مع (757) متهماً في قضايا جنائية وإدارية، وإيقاف (241) مواطناً ومقيماً منهم موظفين من وزارات (الداخلية، الصحة، الشؤون البلدية والقروية والإسكان، التعليم، الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية) والهيئة العامة للجمارك، ومؤسسة البريد السعودي، لتورطهم بتهم (الرشوة، استغلال النفوذ الوظيفي، إساءة استخدام السلطة، التزوير) وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية تمهيداً لإحالتهم إلى القضاء.

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