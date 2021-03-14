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«الموارد البشرية»: مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية تشمل غير المتعاقدين والمنتهية عقودهم

«الموارد البشرية»: مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية تشمل غير المتعاقدين والمنتهية عقودهم
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ناصر الهزاني، أن مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية تقدم 3 خدمات أساسية تتمثل في الخروج والعودة، والخروج النهائي، والتنقل الوظيفي.

وأكد خلال حديثه لقناة “الإخبارية”، اليوم الأحد، أن 7 ملايين عامل في القطاع الخاص سيستفيدون من المبادرة بما فيهم الذين ليس لديهم عقود، أو انتهت عقودهم الحالية.

وأشار إلى أن الهدف من هذه المبادرة جملة من الأمور، في مقدمتها زيادة تنافسية ومرونة سوق العمل السعودي، وكذلك رفع الإنتاجية للعاملين في سوق العمل، وحماية حقوق أطراف العلاقة التعاقدية سواء العامل أو صاحب العمل.

وأشار إلى أن المبادرة غطت جميع جوانب أطراف العلاقة التعاقدية من خلال مراعاة حقوق أي منهما، وفق أفضل الممارسات الدولية، مما سينعكس بشكل إيجابي على مرونة وتنافسية سوق العمل.

ولفت إلى أن المبادرة كفلت لصاحب العمل ضمانات أخرى تجاه العامل، تتمثل في إشعاره عند عمله تأشيرة خروج وعودة أو خروج نهائي.

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