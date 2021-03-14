«برنامج يسر» يعلن عن وظائف شاغرة.. التفاصيل ورابط التقديم

الوظائف الشاغرة:
1- خبير الشراكات الخاصة والعامة.
(Private & Public Partnerships Expert)
المؤهلات والخبرات:
– درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال او تقنية المعلومات أو الإتصالات أو ما يعادلها.
– من 8 إلى 12 عامًا من الخبرة في مجال مماثل.
– خبرة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وأطر الشراكة بين القطاعين العام والخاص والقطاع الحكومي.
2- خبير الشراكات والتحالفات – مدير الحساب.
(Partnerships and Alliances Expert – Account Manager)
المؤهلات والخبرات:
– درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال او تقنية المعلومات أو الإتصالات أو ما يعادلها.
– من 8 إلى 12 عامًا من الخبرة في مجال مماثل.
– خبرة في إدارة الحسابات والمشتريات وإدارة الموردين.
3- خبير اعتماد التقنيات الجديدة.
(New Technologies Adoption Expert)
المؤهلات والخبرات:
– درجة البكالوريوس في علوم الحاسب أو ما يعادلها.
– من 8 إلى 12 عامًا من الخبرة في مجال مماثل.
– خبرة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومشاريع التحول الرقمي ومجالات التكنولوجيا الجديدة.
4- أخصائي أبحاث السوق.
(Market Research Specialist)
المؤهلات والخبرات:
– درجة البكالوريوس في علوم الحاسب أو تقنية المعلومات أو ما يعادلها.
– ما لا يقل عن 4 إلى 8 سنوات من الخبرة في مجال مماثل.
– خبرة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومشاريع التحول الرقمي.
– خبرة في تحليل البيانات وتنقية البيانات.
– خبرة في الإحصاء.
5- أخصائي السوق الرقمي.
(Digital Marketplace Specialist)
المؤهلات والخبرات:
– درجة البكالوريوس في ما يعادلها في تخصصات تقنية المعلومات والاتصالات ذات الصلة.
– ما لا يقل عن 4 إلى 8 سنوات من الخبرة في مجال مماثل.
– خبرة في السوق الرقمية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
التقديم على الوظائف:
– للإطلاع على الوصف الوظيفي والتقديم:
1- خبير الشراكات الخاصة والعامة:
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2- خبير الشراكات والتحالفات:
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3- خبير اعتماد التقنيات الجديدة:
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4- أخصائي أبحاث السوق:
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5- أخصائي السوق الرقمي:
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