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«برنامج يسر» يعلن عن وظائف شاغرة.. التفاصيل ورابط التقديم
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تواصل – فريق التحرير:
أعلن برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسر)، عن توفر وظائف تقنية لحملة البكالوريوس، للعمل بمدينة الرياض، مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط، وفقاً للتفاصيل التالية:

الوظائف الشاغرة:

1- خبير الشراكات الخاصة والعامة.
(Private & Public Partnerships Expert)

المؤهلات والخبرات:
– درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال او تقنية المعلومات أو الإتصالات أو ما يعادلها.
– من 8 إلى 12 عامًا من الخبرة في مجال مماثل.
– خبرة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وأطر الشراكة بين القطاعين العام والخاص والقطاع الحكومي.

2- خبير الشراكات والتحالفات – مدير الحساب.
(Partnerships and Alliances Expert – Account Manager)

المؤهلات والخبرات:
– درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال او تقنية المعلومات أو الإتصالات أو ما يعادلها.
– من 8 إلى 12 عامًا من الخبرة في مجال مماثل.
– خبرة في إدارة الحسابات والمشتريات وإدارة الموردين.

3- خبير اعتماد التقنيات الجديدة.
(New Technologies Adoption Expert)

المؤهلات والخبرات:
– درجة البكالوريوس في علوم الحاسب أو ما يعادلها.
– من 8 إلى 12 عامًا من الخبرة في مجال مماثل.
– خبرة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومشاريع التحول الرقمي ومجالات التكنولوجيا الجديدة.

4- أخصائي أبحاث السوق.
(Market Research Specialist)

المؤهلات والخبرات:
– درجة البكالوريوس في علوم الحاسب أو تقنية المعلومات أو ما يعادلها.
– ما لا يقل عن 4 إلى 8 سنوات من الخبرة في مجال مماثل.
– خبرة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومشاريع التحول الرقمي.
– خبرة في تحليل البيانات وتنقية البيانات.
– خبرة في الإحصاء.

5- أخصائي السوق الرقمي.
(Digital Marketplace Specialist)

المؤهلات والخبرات:
– درجة البكالوريوس في ما يعادلها في تخصصات تقنية المعلومات والاتصالات ذات الصلة.
– ما لا يقل عن 4 إلى 8 سنوات من الخبرة في مجال مماثل.
– خبرة في السوق الرقمية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

التقديم على الوظائف:

– للإطلاع على الوصف الوظيفي والتقديم:

1- خبير الشراكات الخاصة والعامة:
اضغط هنا )

2- خبير الشراكات والتحالفات:
اضغط هنا )

3- خبير اعتماد التقنيات الجديدة:
اضغط هنا )

4- أخصائي أبحاث السوق:
اضغط هنا )

5- أخصائي السوق الرقمي:
اضغط هنا )

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