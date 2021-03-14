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«الجوازات» توضح خطوات تسجيل مواطني مجلس التعاون والزوار في «أبشر»

«الجوازات» توضح خطوات تسجيل مواطني مجلس التعاون والزوار في «أبشر»
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تواصل – فريق التحرير:

أوضحت الجوازات السعودية خطوات التسجيل في منصة أبشر⁩ المتاحة لمواطني مجلس التعاون الخليجي وللمقيمين من التابعين وللزوار حاملي تأشيرات الزيارة.

ونشرت الجوازات عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، إنفوجرافيك يبين خطوات التسجيل في منصة أبشر⁩ المتاحة لمواطني مجلس التعاون الخليجي وللمقيمين من التابعين وللزوار.

وأشارت الجوازات إلى أن الخطوات تبدأ بالدخول علىبوابة وزارة الداخلية،ثم تعبئة البيانات السخصية للمستخدم، يتبعها تأكيد عملية التسجيل، وبعدها يتم تفعيل الخدمة – من خلال أجهزة الخدمة الذاتية – لتفعيل “أبشر”، أو من خلال البنوك السعودية.

وأشارت الجوازات إلى أن المستفيدين من الخدمة هم (مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي، التابعون للمقيمين الذين لديهم بصمة في النظام، حاملي تأشيرات الزيارة) وذلك للاستفادة من جميع الخدمات الإلكترونية المقدمة لهم على منصة “أبشر”.

وأكدت الجوازات من خلال “الإنفوجراف” أنه بإمكان المواطن الخليجي والزائر التسجيل في منصة أبشر بموجب رقم الحدود، كما يمكن للتابعين للمقيمين التسجيل بموجب رقم هوية مقيم.

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