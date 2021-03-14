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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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هل الجمع بين الخيار والطماطم في طبق السلطة مُضر للصحة؟.. أخصائي تغذية يوضح

هل الجمع بين الخيار والطماطم في طبق السلطة مُضر للصحة؟.. أخصائي تغذية يوضح
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تواصل –فريق التحرير:

كشف أخصائي التغذية الطبيب الروسي أليكسي كوفالكوف، مدى صحة ما تردد مؤخراً على منصات التواصل الاجتماعي، بأن الجمع بين الخيار والطماطم في طبق السلطة، قد يكون غير آمن للصحة.

ووفقاً لـ”سبوتنيك”، أوضح ألكسي كوفالكوف، أن الأطعمة المختلفة التي نتناولها خلال النهار “يمكن أن تبقى في الجهاز الهضمي لساعات، وأحيانا لأيام”.

وأضاف “لذلك يمكن أن تأكل كل شيء، ولكن من الأفضل، أن تأكل تلك الأطعمة التي تنمو في التربة، والمقصود بذلك الخضروات، باستثناء الثوم والبصل”.

ونصح كوفالكوف باستبعاد خضروات الجذور عند إنقاص الوزن.

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