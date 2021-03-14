هل الجمع بين الخيار والطماطم في طبق السلطة مُضر للصحة؟.. أخصائي تغذية يوضح

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كشف أخصائي التغذية الطبيب الروسي أليكسي كوفالكوف، مدى صحة ما تردد مؤخراً على منصات التواصل الاجتماعي، بأن الجمع بين الخيار والطماطم في طبق السلطة، قد يكون غير آمن للصحة.

ووفقاً لـ”سبوتنيك”، أوضح ألكسي كوفالكوف، أن الأطعمة المختلفة التي نتناولها خلال النهار “يمكن أن تبقى في الجهاز الهضمي لساعات، وأحيانا لأيام”.

وأضاف “لذلك يمكن أن تأكل كل شيء، ولكن من الأفضل، أن تأكل تلك الأطعمة التي تنمو في التربة، والمقصود بذلك الخضروات، باستثناء الثوم والبصل”.

ونصح كوفالكوف باستبعاد خضروات الجذور عند إنقاص الوزن.