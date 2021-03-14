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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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مؤسسة التقاعد: 6 حالات لإيقاف معاش المستفيد

مؤسسة التقاعد: 6 حالات لإيقاف معاش المستفيد
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت المؤسسة العامة للتقاعد، اليوم الأحد، عن حالات إيقاف معاش المستفيد وفق نظام التقاعد.

وتشمل حالات إيقاف معاش المستفيد ما يلي:

  • انتهاء حالة العجز الصحي للمستفيدين
  • بلوغ أحد الذكور من الأبناء 21 سنة ما لم يثبت مواصلته للدراسة
  • الوفاة
  • زواج إحدى المستفيدات
  • تجاوز الذكور من الأبناء الثابت دراستهم سن الـ 26 سنة
  • التحاق أحد المستفيدين بإحدى الوظائف الحكومية

 

 

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