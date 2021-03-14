مؤسسة التقاعد: 6 حالات لإيقاف معاش المستفيد

08:34

«وَٱلَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَٰمًا».. تلاوة خاشعة للشيخ «سعود الشريم» من صلاة الفجر بالحرم المكي