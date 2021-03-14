مؤسسة التقاعد: 6 حالات لإيقاف معاش المستفيد

تواصل – فريق التحرير:
كشفت المؤسسة العامة للتقاعد، اليوم الأحد، عن حالات إيقاف معاش المستفيد وفق نظام التقاعد.
وتشمل حالات إيقاف معاش المستفيد ما يلي:
- انتهاء حالة العجز الصحي للمستفيدين
- بلوغ أحد الذكور من الأبناء 21 سنة ما لم يثبت مواصلته للدراسة
- الوفاة
- زواج إحدى المستفيدات
- تجاوز الذكور من الأبناء الثابت دراستهم سن الـ 26 سنة
- التحاق أحد المستفيدين بإحدى الوظائف الحكومية
تعرف على حالات إيقاف معاش المستفيد وفق نظام التقاعد#مؤسسة_التقاعدpic.twitter.com/CdnKGvgxw7
— المؤسسة العامة للتقاعد (@PensionSA)March 14, 2021