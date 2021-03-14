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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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هل يوجد خصوصية لصيام أيام معينة في شعبان؟.. المصلح يجيب (فيديو)

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تواصل – فريق التحرير:

أوضح الشيخ الدكتور خالد المصلح، أستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة القصيم، حكم تخصيص أيام معينة من شهر شعبان للصوم.

وقال الشيخ المصلح: “ليس هناك خصوصية بصيام أوله أو آخره أو أوسطه بل هو كله محل للصوم، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أن خص يوم من أيامه بالصوم كما يفعله بعض الناس بصوم النصف من شعبان.

وتابع الشيخ الدكتور خالد المصلح: “أن الصوم مشروع في كل أيام شهر شعبان سواء في أوله وأوسطه وآخره”.

 

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