هل يوجد خصوصية لصيام أيام معينة في شعبان؟.. المصلح يجيب (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:
أوضح الشيخ الدكتور خالد المصلح، أستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة القصيم، حكم تخصيص أيام معينة من شهر شعبان للصوم.
وقال الشيخ المصلح: “ليس هناك خصوصية بصيام أوله أو آخره أو أوسطه بل هو كله محل للصوم، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أن خص يوم من أيامه بالصوم كما يفعله بعض الناس بصوم النصف من شعبان.
وتابع الشيخ الدكتور خالد المصلح: “أن الصوم مشروع في كل أيام شهر شعبان سواء في أوله وأوسطه وآخره”.
لا يوجد خصوصية لصيام أيام معينة في شعبان#خالد_المصلح#دروس_المصلح#برامج_المصلح#يوم_الجمعة#خطب_المصلح#فتاوى_المصلح@Dr_almoslehhttps://t.co/dr2RF2C8ta
— خالد المصلح (@Dr_almosleh)March 14, 2021