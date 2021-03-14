هل يوجد خصوصية لصيام أيام معينة في شعبان؟.. المصلح يجيب (فيديو)

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أوضح الشيخ الدكتور خالد المصلح، أستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة القصيم، حكم تخصيص أيام معينة من شهر شعبان للصوم.

وقال الشيخ المصلح: “ليس هناك خصوصية بصيام أوله أو آخره أو أوسطه بل هو كله محل للصوم، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أن خص يوم من أيامه بالصوم كما يفعله بعض الناس بصوم النصف من شعبان.

وتابع الشيخ الدكتور خالد المصلح: “أن الصوم مشروع في كل أيام شهر شعبان سواء في أوله وأوسطه وآخره”.