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«الداخلية» تكشف عن إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية خلال أسبوع.. و«الرياض» تتصدر

«الداخلية» تكشف عن إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية خلال أسبوع.. و«الرياض» تتصدر
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تواصل – واس:

كشفت وزارة الداخلية، أن إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا “كوفيد-19” بلغت (34763) مخالفة، وذلك خلال الفترة من 22 / 7 / 1442هـ حتى 29 / 7 / 1442هـ.

وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بواقع (13071)، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ(7233)، ثم المنطقة الشرقية بـ(4948)، ومنطقة القصيم بـ(2261)، ومنطقة المدينة المنورة بـ(1648)، ومنطقة الجوف بـ(1215)، ومنطقة تبوك بـ(966)، ومنطقة الباحة بـ(812)، ومنطقة حائل بـ(808)، ومنطقة الحدود الشمالية بـ(803)، ومنطقة عسير بـ(625)، ومنطقة جازان بـ(228)، وأخيرًا منطقة نجران بـ(145).

وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.

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